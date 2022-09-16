В Херсоне назвали цель удара ВСУ по зданию администрации

Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал и.о. главы региона возможной целью удара ВСУ

Возможной целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Херсонской области мог стать исполняющий обязанности главы региона Сергей Елисеев. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации Сергей Елисеев. Но все живы», — заявил Стремоусов.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как утверждают местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. Местные власти назвали произошедшее терактом.

В результате атаки погиб один человек, еще 10 получили ранения.

