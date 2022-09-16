Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне назвали цель удара ВСУ по зданию администрации

Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал и.о. главы региона возможной целью удара ВСУ

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Возможной целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Херсонской области мог стать исполняющий обязанности главы региона Сергей Елисеев. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации Сергей Елисеев. Но все живы», — заявил Стремоусов.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как утверждают местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. Местные власти назвали произошедшее терактом.

В результате атаки погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Число погибших при ракетном ударе по Херсону увеличилось
Историк назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Двух молодых людей отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней россиянки
Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год
Появление пива в сети «Вкусно и точка» опровергли
Кремль раскрыл детали разговора Путина с замгенсеком ООН
Члены ШОС подписали самаркандскую декларацию
Испания заявила о своей независимости от российского газа
Пожилого россиянина нашли мертвым в маршрутке
На iPhone 14 сломалась функция активации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.