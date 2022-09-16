Россиянин на скорости сбил пенсионера на переходе и «разрубил» его пополам

В Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе, мужчине оторвало ноги

В Казани водитель Lada на полной скорости сбил пенсионера на пешеходном переходе и «разрубил» его пополам. Видео с места происшествия опубликовано в группе «ЧП/ДТП Казань» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как пожилой россиянин с палками для скандинавской ходьбы движется по переходу. Когда мужчине остается совсем немного до тротуара, в него врезается автомобиль. От мощного удара пенсионеру оторвало ноги. На видео конечности отлетают на несколько десятков метров.

Позже выяснилось, что пожилой житель Казани переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он скончался на месте. Кроме того, в больницу доставили водителя отечественного автомобиля. Мужчина получил небольшие травмы. На месте ДТП остался пассажир, однако он так и не смог пояснить, как все произошло, передает портал «Татарстан-24».

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что до происшествия Lada попала на скоростные камеры. По их данным, скорость у автомобиля составляла 135 километров в час. Был ли водитель трезв, они не уточнили.

Ранее в Кирсанове Тамбовской области водитель Kia сбил мать с дочкой на пешеходном переходе. В региональной прокуратуре пояснили, что пострадавшие получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в областные медицинские учреждения.