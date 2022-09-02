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В российском городе водитель сбил мать с дочкой на переходе и попал на видео

В Кирсанове водитель Kia сбил мать с дочкой на пешеходном переходе и попал на видео

В Кирсанове Тамбовской области водитель Kia Spectra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с дочкой и попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в группе «Мой Тамбов» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как по переходу начинают движение женщина с ребенком. Слева от них появляется машина, которая их и сбивает. После этого автомобиль тормозит.

В прокуратуре Тамбовской области уточнили, что пострадавшие получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в областные медицинские учреждения.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, ход которой прокурором поставлен на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в подмосковной Истре на улице Ленина мусоровоз сбил двух девочек трех и пяти лет. В результате происшествия пятилетняя девочка погибла на месте, а ее трехлетнюю сестру госпитализировали.

Никита Абрамов
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