Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — заявил политик.

Ранее Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС, где присутствовали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная причина его отсутствия связана с политикой китайской делегации по коронавирусу. Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях.

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с Владимиром Путиным. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии COVID-19.