Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС из-за коронавируса

Фото: Sultan Dosaliev / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где присутствовали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Официальная причина его отсутствия связана с политикой китайской делегации по коронавирусу. Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях.

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с Владимиром Путиным. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии COVID-19.

На встрече в Самарканде Путин обсудит с Си ситуацию на Украине. Также главы государств обсудят вопросы о деятельности ШОС, повышении роли этой организации в международных делах, а также двустороннюю повестку дня и основные региональные и международные темы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Ревнивый россиянин приковал подругу к машине и протащил ее по грунтовой дороге
В Германии рассказали о плачевном состоянии немецкой армии
Российские туристы потратили рекордную сумму в Грузии
Российский ребенок на самокате погиб под колесами авто и попал на видео
Драка в стиле ММА в московском метро попала на видео
Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»
Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира в случае допуска россиян
В Армении назвали число убитых на границе с Азербайджаном
Пашинян рассказал Путину об обстановке на границе с Азербайджаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.