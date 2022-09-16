Игрок КХЛ оценил свою зарплату фразой «кто бы отказался от лишних 100 рублей»

Данис Зарипов оценил свою зарплату в КХЛ фразой «кто бы отказался от лишних 100 рублей»

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Данис Зарипов одной фразой оценил свою зарплату по новому контракту. Слова игрока приведены на официальном сайте лиги.

«Этот контракт самый маленький у меня в плане финансов. Волнует ли меня это? Думаю, каждого жителя России волнует, сколько он зарабатывает. Кто бы отказался от лишних 100 рублей?» — сказал Зарипов.

Нападающий добавил, что не просил клуб изменить сумму соглашения. «Я прекрасно все понимаю, и никакой торговли не было. Просто поступило предложение. Я сделал вид, что думаю, да и все — согласился», — поделился хоккеист.

Зарплата 41-летнего Зарипова в «Ак Барсе» составляет 10 миллионов рублей в год. Еще 2 миллиона прописаны в качестве бонусов. В составе казанской команды хоккеист трижды выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, Зарипов дважды становился чемпионом КХЛ, выступая за магнитогорский «Металлург».