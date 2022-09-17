Минобороны отчиталось об уничтожении более 230 бойцов ВСУ

МО РФ: ВС РФ уничтожили более 230 бойцов ВСУ в районе Дружковки, Артемовска и Зайцева

Вооруженные силы России (ВС РФ) в районах Дружковка, Артемовск и Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 230 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 17 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сосредоточенными огневыми ударами союзников по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад, а также 53-й механизированной бригады в районе этих населенных пунктов были ликвидированы 10 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

