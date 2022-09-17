Таджикистан прекратил обстрел позиций Киргизии

Погранслужба Киргизии: Таджикистан прекратил обстрел киргизских позиций в Ошской области

Таджикистан прекратил обстрел киргизских позиций в Ошской области, сообщили в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что по итогам прошедших между сторонами переговоров уже в 14:20 по местному времени (11:20 мск) таджикская сторона прекратила обстрел позиций киргизских пограничников. Его производили из минометов и артиллерийских установок в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области.

Тем не менее пограничная служба ГКНБ Киргизии «продолжает проводить мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на киргизско-таджикском участке госграницы».

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Новая встреча делегаций по урегулированию конфликта проходит в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.