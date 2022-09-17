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Браслеты участников прощания с королевой всплыли в интернете по 25 тысяч рублей

Люди, отстоявшие в очереди к гробу Елизаветы II, стали продавать в интернете свои браслеты

Фото: Marko Djurica / Reuters

Участники прощания с британской королевой Елизаветой II стали продавать в интернете регистрационные браслеты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Очередь в Вестминстерский дворец в Лондоне, где выставлен гроб с королевой, растянулась на несколько километров. По сообщению The Guardian, чтобы выстоять всю очередь, сейчас требуется не меньше 16 часов, а утром время ожидания достигало 24 часов. Исключения не делают даже для знаменитостей: футболист Дэвид Бекхэм отстоял в очереди 12 часов.

Все стоящие в очереди получают бумажные регистрационные браслеты: это позволяет им отлучиться, чтобы сходить в туалет или перекусить, и не потерять свое место. Несколько использованных регистрационных браслетов уже всплыли на аукционе eBay. Самый дорогой из них выставлен на продажу за 350 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей). Также браслеты можно купить по 100 фунтов (7 тысяч рублей) и 122 фунта (8,5 тысячи рублей), причем к последнему лоту прилагается подборка газет со статьями о смерти королевы.

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Daily Mail отмечает, что использованный браслет не поможет покупателю быстрее попасть в Вестминстерский дворец: ему все равно придется отстоять всю очередь.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

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Олег Парамонов
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