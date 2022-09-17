Байдена исключили из списка выступающих в первый день Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден не выступит в первый день Генеральной ассамблеи ООН

Из списка выступающих на сессии Генеральной ассамблеи ООН 20 сентября исключили президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально ожидалось, что американский лидер выступит вслед за главой Бразилии Жаиром Болсонару. В измененной программе, которую распространили в субботу, 17 сентября, Байден больше не упоминается.

По традиции, президенты США всегда выступают сразу после лидера Бразилии в первый день прений на Генассамблее ООН.

19 сентября, за день до открытия сессии Генассамблеи ООН, сообщалось, что Джо Байден примет участие в похоронах британской королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В субботу, 17 сентября, президент и его супруга вылетели в Лондон, сообщает The Guardian.