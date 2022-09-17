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Спорт

Головкин оказался тяжелее Альвареса перед третьим боем

Геннадий Головкин оказался тяжелее Сауля Альвареса перед третьим боем

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес прошли процедуру взвешивания в Лас-Вегасе (штат Невада, США) перед третьим очным поединком. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен из Казахстана оказался тяжелее соперника на 180 граммов. Вес Головкина составил 76,11 килограмма, а мексиканца — 75,93 килограмма. Оба боксера уложились в лимит второго среднего веса.

Встреча спортсменов состоится 18 сентября. На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO,IBF, The Ring во втором среднем весе.

В последний раз Головкин и Альварес встретились в ринге в 2018 году. Тогда мексиканцу удалось победить решением судей. Годом ранее поединок боксеров завершился вничью.

Алексей Гусев
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