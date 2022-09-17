В США назвали условия поставки Киеву ракет для HIMARS дальностью 300 километров

Посол США Бриджит Бринк: поставки вооружений Украине зависят от обстановки на фронте

Власти США работают над предоставлением Украине необходимой военной помощи, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время интервью телеканалу ICTV Бринк спросили об условиях поставки Киеву ракет для HIMARS дальностью до 300 километров. Она ответила, что типы поставляемых вооружений зависят от обстановки на фронте. По ее словам, обсуждение этого вопроса ведут военные США и Украины и американские политические круги.

Новый пакет помощи включает в себя 675 миллионов долларов на то, что Украине нужно уже сейчас на войне, а также два миллиарда долларов на то, чтобы подготовить Украину, а также партнеров и союзников к будущему. Поэтому этот значительный пакет помощи, который добавляется к тем почти 15 миллиардам долларов на помощь по безопасности, которая была выделена с 24 февраля Бриджит Бринк посол США в Украине

8 сентября госсекретарь США прибыл в Киев с неожиданным визитом для обсуждения военной помощи Украине. Позднее он объявил, что США выделят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.