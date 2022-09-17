После обстрела центра Донецка найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar

Мэр Кулемзин: в центре Донецка после обстрела найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar

В Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили осколки от снарядов гаубицы Caesar. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Уже известно о четырех погибших», — добавил он. По словам Кулемзина, их личности сейчас устанавливаются.

Обстрел центра Донецка украинской стороной начался ранее в субботу, 17 сентября. Один из снарядов попал в административное здание, также пострадал район площади Ленина.

12 сентября представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии. Докучаевск атаковали пятью снарядами калибра 152 миллиметра, а Донецк — четырьмя выстрелами из гаубиц калибра 155 миллиметров. Тогда пострадал Киевский район города.