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В ДНР сообщили о жертвах среди мирного населения при обстрелах республики

В ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ семь человек погибли, 17 получили ранения

Фото: РИА Новости

Семь человек погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести за последние сутки в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«По состоянию на 21:00 субботы, 17 сентября, количество жертв среди мирного населения от атак украинских войск за сутки составляет 24 человека (семеро погибли, 17 ранены)», — подчеркнули в ведомстве.

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Вечером в субботу в Киевском и Ворошиловском районе Донецка прогремела серия мощных взрывов. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из снарядов НАТО.

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Марина Совина
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