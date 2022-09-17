Оценен объем вложений России в госбумаги США

Минфин США: объем вложений России в госбумаги США остался на уровне $2 млрд в июле

Объем вложений России в государственные ценные бумаги США остался на уровне два миллиарда долларов в июле, увеличившись на два миллиона, до 2,007 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем. Такую оценку дало американское Министерство финансов в опубликованных документах.

В феврале объем вложений в госбумаги составлял 3,753 миллиарда, в марте и апреле — 2,003 миллиарда, в мае — 2,004 миллиарда. В июне на долгосрочные облигации пришлось пять миллионов долларов, на краткосрочные 2,002 миллиарда.

Россия весной 2018 года начала резко сокращать вложения в госдолг США. В апреле уровень снизился с 96 до 48,7 миллиарда, а мае — до 14,9 миллиарда. Крупнейшим держателем американских госбумаг является Япония (1,23 триллиона долларов), на втором месте Китай (970 миллиардов), на третьем – Великобритания (634,6 миллиарда).

В январе Россия увеличила объем вложений в госдолг США до 4,503 миллиарда долларов. Показатель рос с ноября прошлого года. Однако в марте произошло снижение (до 2,003 миллиарда долларов).

Государственный долг США в феврале впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным за все время его существования.

