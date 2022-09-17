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Нурмагомедов обратился к Головкину перед боем с Альваресом

Хабиб Нурмагомедов обратился к Геннадию Головкину перед боем с Саулем Альваресом

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратился к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину.

Спортсмен пожелал ему удачи в бою с мексиканцев Саулем Альваресом. «Удачи тебе, Гена. Сделай это для своих болельщиков», — написал Нурмагомедов.

Встреча Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

В последний раз Головкин и Альварес встретились в ринге в 2018 году. Тогда мексиканцу удалось победить решением судей. Годом ранее поединок боксеров завершился вничью.

Алексей Гусев
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