В России десятилетняя девочка ударила сверстника канцелярским ножом

На Камчатке десятилетняя девочка ударила сверстника канцелярским ножом

В городе Вилючинск Камчатского края десятилетняя девочка ударила канцелярским ножом своего сверстника во время игры на детской площадке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По данным очевидцев, девочка ударила пострадавшего ножом в голову чуть ниже затылка. Люди, находившиеся на площадке, вызвали скорую помощь.

Рану обработали и зашили, ребенка отправили домой на амбулаторное лечение.

В пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю изданию сообщили, что все лица установлены, проводится проверка. Точные причины поступка девочки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике. Пострадавший выполнял упражнения, когда к нему подошел другой юноша и потребовал освободить место. Подросток не стал спорить и ушел, однако через пару минут обидчик догнал его и накинулся с оскорблениями, началась потасовка. В какой-то момент нападавший вынул нож и ранил им соперника в плечо и живот. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, нападавшего подростка и его родителей проверяют.