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Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона

Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки президента Франции Макрона

Фото: Ludovic Marin / Reuters

На площади Пале-Рояль в Париже собралась многотысячная демонстрация. Протестующие потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

Демонстрация собралась по призыву движения «Патриоты», выступающего за выход Франции из Европейского Союза и НАТО.

Французское движение "Патриоты" основано в 2017 году. Его возглавляет Флориан Филиппо, бывший вице-президент ультраправой партии «Национальный фронт».

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Алиса Дмитриева
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