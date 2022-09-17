Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона

Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки президента Франции Макрона

На площади Пале-Рояль в Париже собралась многотысячная демонстрация. Протестующие потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

Демонстрация собралась по призыву движения «Патриоты», выступающего за выход Франции из Европейского Союза и НАТО.

Французское движение "Патриоты" основано в 2017 году. Его возглавляет Флориан Филиппо, бывший вице-президент ультраправой партии «Национальный фронт».