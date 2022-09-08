Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции опубликовали парадоксальные результаты опроса о России

BFMTV: более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России, однако 74 процентов уверены, что санкции неэффективны. Такая доля названа в результатах опроса от Elabe, их опубликовал телеканал BFMTV.

«Результаты опроса несколько парадоксальны… Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72 процента, при этом 74 процента считают, что санкции не работают», — отмечает телеканал.

О том, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов, заявили 40 процентов опрошенных. Еще 32 процента уточняют, что поддерживают проводимую политику, однако, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. По его словам, западные государства в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Россияне вышли на протест и добились задержания фигуранта дела об убийстве
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Названы влияющие на стоимость рыбы в России факторы
Звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» решила избавиться от дома в Голливуде
59-летняя Деми Мур порадовала фанатов снимками в бикини
Аналитики выяснили главные вредные привычки россиян
Священник раскрыл пользу конфликтов
Банкротство оператора «Северного потока-2» приостановили
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.