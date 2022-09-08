Во Франции опубликовали парадоксальные результаты опроса о России

BFMTV: более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России

Более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России, однако 74 процентов уверены, что санкции неэффективны. Такая доля названа в результатах опроса от Elabe, их опубликовал телеканал BFMTV.

«Результаты опроса несколько парадоксальны… Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72 процента, при этом 74 процента считают, что санкции не работают», — отмечает телеканал.

О том, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов, заявили 40 процентов опрошенных. Еще 32 процента уточняют, что поддерживают проводимую политику, однако, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. По его словам, западные государства в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве.