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Мэр Горловки заявил о росте числа погибших при обстрелах города

Мэр Горловки Приходько заявил, что число погибших при обстрелах города выросло

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что выросло число погибших в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): речь идет о трех смертях, еще 11 человек ранены. Его заявление опубликовано в Telegram.

Кроме того, разрушены несколько жилых домов.

В ночь на 17 сентября представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что ВСУ нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». По информации ведомства, огонь велся со стороны Константиновки, всего было выпущено три ракеты.

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Алевтина Запольская
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