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Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России

Боец элитного спецподразделения «Ветер» заявил, что мобилизация в России не нужна

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, участвующего в спецоперации на Украине, в беседе с РИА Новости заявил о ненужности мобилизации в России.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости полной или частичной мобилизации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о вбросах про мобилизацию в России, говорил, что в стране складывается равновесная ситуация, поэтому гражданам не стоит опасаться подобной ложной информации.

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Марина Совина
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