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Экс-депутат Рады назвал желаемый Польшей регион Украины

Экс-депутат Рады Кива: Польша хочет получить Львовскую область в виде репарации от России

Фото: РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в виде «репараций» согласие на аннексию Львовской области Украины. Желаемый Варшавой регион в своем Telegram-канале назвал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. (…) И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», — заявил бывший украинский парламентарий.

По мнению Кивы, Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. По его словам, Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят».

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Марина Совина
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