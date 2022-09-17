В ДНР сообщили о потерях ВСУ при попытке наладить переправу у села Студенок

Пушилин сообщил, что ВСУ потеряли около 70 военных в районе переправы у села Студенок

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военных и 18 единиц техники при попытке наладить переправу у села Студенок. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, украинские военные не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово вблизи города Красный Лиман в ДНР, в этих районах продолжаются боевые действия.

«Самым сложным участком остается краснолиманское направление, Красный Лиман, Ямполь. Противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов», — пояснил глава Донецкой народной республики.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ сохраняют присутствие в Яровой. По его словам, ситуация там тоже непростая, в настоящее время из населенного пункта «противник не выбит».

