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«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ

«Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1, пенальти реализовал Дмитрий Полоз

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1. На первой минуте счет открыл полузащитник ростовчан Хорен Байрамян. На 12-й минуте счет сравнял хавбек «Крыльев» Сергей Пиняев. На 67-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

Таким образом, после десяти матчей «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, имея в активе десять очков.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» — с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Анастасия Борисова
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