Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле села из минометов

Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле из минометов села Достук

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Таджикские военные обстреле села из минометов село Достук. С обвинениями выступила погранслужба Киргизии.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подразделения Погранслужбы Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку таджикских военных.

Ранее сообщалось, что в Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, был введен режим чрезвычайно ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной в целях не допущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил.

По данным Минздрава Киргизии, возросло число пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Всего пострадали 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного оружия
В Москве разоблачили издевавшегося над кошками живодера из сети
Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле села из минометов
Военный эксперт назвал первоочередные действия ВС РФ на Украине
Раскрыто имя заложившего сад в центре столицы актера
В приграничной области Киргизии введен режим ЧС
Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В Запорожье обвинили Киев в попытке изолировать АЭС
В кабмине ФРГ ответили на вопрос о позиции по «Северному потоку-2»
Дизайнер перечислил лучшие цветовые решения для оформления детской
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.