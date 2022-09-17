Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле села из минометов

Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле из минометов села Достук

Таджикские военные обстреле села из минометов село Достук. С обвинениями выступила погранслужба Киргизии.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подразделения Погранслужбы Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку таджикских военных.

Ранее сообщалось, что в Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, был введен режим чрезвычайно ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной в целях не допущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил.

По данным Минздрава Киргизии, возросло число пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Всего пострадали 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.