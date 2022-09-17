Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточную разгрузку топлива

Глава ДНР Пушилин поручил организовать круглосуточную разгрузку и развоз топлива

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал, что поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить разгрузку топлива и его развоз по заправкам в республике. Отмечается, что это будет происходить круглосуточно.

«Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам... дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям... включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам», — заявил он.

Пушилин пообещал, что жители смогут увидеть изменения уже в ближайшие три дня. Также он отметил, что у людей появится возможность покупать топливо за деньги, а не использовать талоны.

Ранее глава ДНР назвал власти Украины террористами и подчеркнул, что террористов необходимо уничтожить. Кроме того, по его словам, в связи с этим методы и подходы союзных сил начинают существенно меняться.