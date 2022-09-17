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Стало известно о планах Тихановской приехать на Генассамблею ООН

Источник в ООН допустил приезд Тихановской на ГА ООН в составе одной из делегаций Европы
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская . Фото: Ritzau Scanpix/ Reuters

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская может посетить неделю высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на информатора в ООН.

Источник допустил приезд Тихановской на Генассамблею ООН и рассказал, что у политика есть планы приехать в Нью-Йорк в составе одной из делегаций Европы.

«Предполагается, что Тихановская и ее сотрудники могут присоединиться к Польше или к одному из трех прибалтийских государств — Литве, Латвии или Эстонии», — сообщил собеседник РИА Новости.

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Сейчас неизвестно, получит ли Тихановская доступ в зал Генассамблеи во время общих прений, или же она намерена участвовать во встречах на полях сессии. Информатор издания допустил, что если планы Тихановской подтвердятся, то эти данные способны «навести на мысли» о финансировании белорусской оппозиции Западом и ее использовании как рычага давления для обострении ситуации в стране.

Ранее президента США Джо Байдена исключили из списка выступающих в первый день Генассамблеи ООН. Изначально предполагалось, что он выступит вслед за главой Бразилии Жаиром Болсонару.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Белоруссию на встречах представит глава МИД Владимир Макей.

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Марина Совина
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