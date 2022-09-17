Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на 15-е место

Украина после второго тура групповых этапов еврокубков обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На этой неделе донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в Лиге чемпионов, «Днепр-1» обыграл «Аполлон» в Лиге крнференций, а киевское Динамо уступило АЕКу в Лиге Европы. Благодаря этим результатам Украина набрала 26,700 балла и вышла на 15-е место. Страна обошла Россию, которая с 26,215 очка находится на 16-й позиции.

Таблицу коэффициентов возглавляет Англия. На второй строчке расположилась Испания, замыкает тройку Германия. .

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейской арене не могут выступать и российские клубы.