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Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на 15-е место

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Украина после второго тура групповых этапов еврокубков обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На этой неделе донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в Лиге чемпионов, «Днепр-1» обыграл «Аполлон» в Лиге крнференций, а киевское Динамо уступило АЕКу в Лиге Европы. Благодаря этим результатам Украина набрала 26,700 балла и вышла на 15-е место. Страна обошла Россию, которая с 26,215 очка находится на 16-й позиции.

Таблицу коэффициентов возглавляет Англия. На второй строчке расположилась Испания, замыкает тройку Германия. .

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейской арене не могут выступать и российские клубы.

Алексей Гусев
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