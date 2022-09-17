Во Франции решили сократить время подсветки Версальского дворца и Лувра

Во Франции сократят время подсветки Версальского дворца и Лувра ради экономии энергии

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила о решении правительства сократить время подсветки одних из главных достопримечательностей страны — Версальского дворца и Лувра. Его слова в субботу, 17 сентября, цитирует ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Франс-2».

«С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 01:00 подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00, вместо 23:00», — заявила Абдул-Малак.

Она отметила, что этот жест будет таким же символичным, как и сокращение времени подсветки Эйфелевой башни. Такие меры необходимы для экономии электроэнергии перед зимой.

Ранее президент Франции Макрон заявил о том, что правительство разрабатывает план «энергетической трезвости», результатом которого должно стать ответственное потребление энергии предприятиями и простыми гражданами. Кроме того, такой план поможет устранить бесполезное освещение архитектурных объектов.

В конце августа цены на электричество в Европе установили исторический рекорд. Фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые подорожал до 1050 евро за мегаватт в час. Bloomberg связывают рост цен на электроэнергию в ЕС со снижением экспорта газа из России.