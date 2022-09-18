Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II

Reuters сообщил о прибытии в Лондон президента США Байдена на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл прибыл в Лондон на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье, 18 сентября.

Американский лидер почтит память монаршей особы, присоединившись к сотням тысяч людей.

Затем, по данным агентства, Байден вместе с королем Карлом и другими мировыми лидерами планирует побывать на приеме перед государственными похоронами королевы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы.

Ранее в Кремле сообщали, что у Путина не было никаких планов по участию в прощании с королевой Великобритании.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.

Похороны Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.