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Кремль ответил на вопрос о планах прощания Путина с Елизаветой II

Песков заявил, что у Путина не было планов по участию в прощании с Елизаветой II
Елизавета II и Владимир Путин, 2003 год

Елизавета II и Владимир Путин, 2003 год. Фото: Julian Herbert / Getty Images

У президента России Владимира Путина не было никаких планов по участию в прощании с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — сказал представитель Кремля.

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Он также напомнил, что президент России выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.

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Никита Абрамов
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