Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС

Премьер Польши Моравецкий обещал защищать Венгрию от заморозки финансирования Евросоюза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена защищать Венгрию, которой грозит заморозка финансирования Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Польша будет решительно противостоять любым действиям европейских институтов, которые намерены незаконно лишить средств какие-либо страны-члены, в данном случае Венгрию», — обещал Моравецкий.

Ранее 18 сентября сообщалось, что Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Соответствующее решение примет Совет стран ЕС, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его мнению, эта мера защитит бюджет Евросоюза и его финансовые интересы от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.