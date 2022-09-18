Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС

Премьер Польши Моравецкий обещал защищать Венгрию от заморозки финансирования Евросоюза
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена защищать Венгрию, которой грозит заморозка финансирования Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Польша будет решительно противостоять любым действиям европейских институтов, которые намерены незаконно лишить средств какие-либо страны-члены, в данном случае Венгрию», — обещал Моравецкий.

Ранее 18 сентября сообщалось, что Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Соответствующее решение примет Совет стран ЕС, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его мнению, эта мера защитит бюджет Евросоюза и его финансовые интересы от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Греции назвал рубль одной из самых сильных валют в мире
Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС
Американский генерал призвал опасаться непредсказуемости Москвы
Стало известно о нежелании президента РАН переизбираться
Известная актриса заявила о неблагополучии одного из центральных районов Москвы
Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму
Диетолог назвала напитки для укрепления иммунитета
В ПСЖ оценили информацию о конфликте между Мбаппе и Неймаром
В Курской области студент погиб из-за ураганного ветра
Советник Байдена пожаловался на большие объемы работы из-за инфляции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.