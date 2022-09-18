Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии

ЕК может заморозить финансирование Венгрии из бюджета ЕС в объеме до 7,5 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Решение примет Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан. Его слова приводятся в релизе ЕК.

Уточняется, что подобный шаг призван обеспечить защиту бюджета ЕС и финансовых интересов от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Еврокомиссия предложила приостановить 65 процентов обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. У Совета есть месяц на принятие решения квалифицированным большинством. Срок может быть продлен на два месяца в исключительных обстоятельствах.

16 сентября Европейский парламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией и призвал Еврокомиссию принять срочные меры. Депутаты Европарламента осудили «скатывание» Венгрии к авторитаризму, назвав государство премьер-министра Виктора Орбана «электоральной автократией».

В июле в ЕС уже требовали лишить Венгрию финансирования. От страны требовали выполнить все рекомендации Евросоюза.