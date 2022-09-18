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Трамп заявил о распространении демократами дезинформации о России

Экс-президент США Трамп сообщил о распространении демократами дезинформации о России

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Огайо рассказал, что представители Демократической партии занимаются распространением дезинформации, в том числе о том, что касается России, сообщает ТАСС.

«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — заявил экс-лидер США.

Он также добавил, что за то время, которое демократы находятся у власти, страна перестала быть энергетически независимой и теперь попрошайничает, выпрашивая энергию.

Ранее сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что война президента Джо Байдена с национальной энергетикой ослабляет безопасность страны и делает ее зависимой от Китая. Коттон назвал политику Байдена провалом, который повлечет за собой опасные последствия для США.

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Марина Совина
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