Трамп заявил о распространении демократами дезинформации о России

Экс-президент США Трамп сообщил о распространении демократами дезинформации о России

Бывший американский президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Огайо рассказал, что представители Демократической партии занимаются распространением дезинформации, в том числе о том, что касается России, сообщает ТАСС.

«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — заявил экс-лидер США.

Он также добавил, что за то время, которое демократы находятся у власти, страна перестала быть энергетически независимой и теперь попрошайничает, выпрашивая энергию.

Ранее сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что война президента Джо Байдена с национальной энергетикой ослабляет безопасность страны и делает ее зависимой от Китая. Коттон назвал политику Байдена провалом, который повлечет за собой опасные последствия для США.