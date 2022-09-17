В Сенате США рассказали о войне в энергетике

Сенатор Коттон: война Байдена против энергетики США делает страну зависимой от Китая

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что война президента Джо Байдена с национальной энергетикой ослабляет безопасность страны и делает ее зависимой от Китая. Комментарий Коттона опубликован на YouTube-канале Fox news.

«Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии», — рассказал представитель американского Сената.

Коттон назвал политику Байдена провалом, который повлечет за собой опасные последствия для США. В частности, действия главы государства могут привести к усилению сотрудничества России и Китая, а также к потере европейского энергетического рынка сбыта.

«Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того, чтобы мерзнуть этой мрачной зимой», — отметил он.

Весной Байден объявил о рекордной распечатке запасов нефти. Он призвал высвободить 180 миллионов баррелей топлива из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на него.