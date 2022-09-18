Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военнопленный погиб после обстрела ВСУ колонии в Еленовке

В ДНР сообщили об одном убитом военнопленном после обстрела ВСУ колонии в Еленовке

Фото: Пресс-служба Южного военного округа / РИА Новости

После утреннего обстрела исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнопленный, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Еленовке из артиллерии НАТО.

Материалы по теме:
«Одиночка — самый опасный диверсант» Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
«Одиночка — самый опасный диверсант»Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
13 сентября 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

18 сентября в ДНР рассказали об обстреле украинских войск Петровского района Донецка. Уточнялось, что ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

До этого украинская сторона обстреляла Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ атаковали центральный Ворошиловский район Донецка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил немцев о риске остаться без страны
В восточной части Тайваня произошло землетрясение
Власти Новой Каховки сообщили об обстреле со стороны ВСУ
Военнопленный погиб после обстрела ВСУ колонии в Еленовке
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Нападение овчарки на ребенка в Подмосковье попало на видео
В России выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19
Альварес заявил о желании провести бой-реванш с Биволом
Россия настоит на арбитраже против США из-за проблем с выдачей виз
Великобритания заявила о планах России расширить «зоны нападения» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.