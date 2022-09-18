Военнопленный погиб после обстрела ВСУ колонии в Еленовке

В ДНР сообщили об одном убитом военнопленном после обстрела ВСУ колонии в Еленовке

После утреннего обстрела исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнопленный, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Еленовке из артиллерии НАТО.

18 сентября в ДНР рассказали об обстреле украинских войск Петровского района Донецка. Уточнялось, что ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

До этого украинская сторона обстреляла Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ атаковали центральный Ворошиловский район Донецка.