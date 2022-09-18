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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Фото: РИА Новости

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«07:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — подчеркнул источник.

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В субботу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка.

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Марина Совина
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