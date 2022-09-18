Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«07:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — подчеркнул источник.
Материалы по теме:
В субботу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка.