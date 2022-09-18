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Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

«Монако» со счетом 3:0 обыграло «Реймс» в матче чемпионата Франции, на счету Головина гол

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» одержало победу над «Реймсом» в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу монегасков. Первый гол в игре на счету российского полузащитника Александра Головина. Во втором тайме увеличить преимущество команды помогли Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер.

После восьми туров «Монако» располагается на пятом месте в турнирной таблице. В активе монегасков 14 очков. «Реймс» с шестью очками занимает 16-е место.

2 октября «Монако» примет «Нант» в рамках девятого тура чемпионата. В тот же день «Реймс» сыграет в гостях с «Труа».

26-летний Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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