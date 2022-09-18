Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Горловке

Мэр Горловки заявил о погибшем жителе при обстреле ВСУ поселка шахты имени Изотова

Один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка шахты имени Изотова в Горловке. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Все раненые находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб», — написал Приходько. Кроме того, по сведениям мэра, из-за украинской атаки поселок шахты имени Изотова оказался частично обесточен, без света остались 778 абонентов.

Ранее он сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки.

В ночь на 17 сентября представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что ВСУ нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». По информации ведомства, огонь велся со стороны Константиновки, всего было выпущено три ракеты.