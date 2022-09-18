В российском регионе нашли груду костей во время выкапывания ямы для туалета

В Карелии нашли груду человеческих костей во время выкапывания ямы для туалета

В Медвежьегорске Карелии нашли груду человеческих костей во время выкапывания экскаватором ямы для туалета. О страшной находке в российском регионе сообщило издание «Республика».

Хозяйка дома, на территории которого производились коммунальные работы, пояснила, что кости прямо сыпались из ковша экскаватора.

«В первый же день достали три скелета. На второй — семь. На третий и четвертый — по десять. И все это на пятачке четыре на четыре метра. Первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины. Потом открылся как бы второй ярус и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5 — 2 метра», — сказала россиянка.

Следователи и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Найденные останки изымаются для установления причин смерти людей и их личности.

Ранее сообщалось, что на свалке в Кыштыме Челябинской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) информацию об обнаружении мертвого россиянина подтвердили. Причину смерти пожилого мужчины установят судмедэксперты.