Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны доложило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с 7,5 тысячи снарядов в районе Харькова

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились более 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам. Об этом в воскресенье, 18 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ. Также был уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Долинка в Запорожской области.

Ранее МО РФ доложило, что российские ракетчики и артиллеристы при поддержке авиации поразили пять пунктов управления ВСУ. Пункты управления находились в Пискуновке, Северске, Новоукраинке, Артемовске и Камышевахе.

16 сентября Минобороны отчиталось об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ. Удары были нанесены по объектам в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В военном ведомстве также заявили, что в районе города Соледар был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Германия передаст Украине в качестве помощи тяжелую бронетехнику
ВКС России ликвидировали гаубицу М777 США вблизи Краматорска
Минобороны доложило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ
Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ в Херсонской области
Российский пенсионер напал с ножом на жену и полицейского и поджег дом
В ДНР призвали ООН отреагировать на обстрел ВСУ колонии в Еленовке
Таджикистан обвинил Киргизию в беспричинном акте агрессии
Диетолог развеял миф о пользе шоколада для работы мозга
В сети появилось видео возможного геймплея GTA 6
Испания обучит украинских солдат воевать на танках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.