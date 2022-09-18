Минобороны доложило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с 7,5 тысячи снарядов в районе Харькова

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились более 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам. Об этом в воскресенье, 18 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ. Также был уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Долинка в Запорожской области.

Ранее МО РФ доложило, что российские ракетчики и артиллеристы при поддержке авиации поразили пять пунктов управления ВСУ. Пункты управления находились в Пискуновке, Северске, Новоукраинке, Артемовске и Камышевахе.

16 сентября Минобороны отчиталось об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ. Удары были нанесены по объектам в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В военном ведомстве также заявили, что в районе города Соледар был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»