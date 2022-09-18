Экс-депутат Рады Кива: многие украинские парламентарии поддерживают спецоперацию России

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что многие украинские парламентарии выступают в поддержку российской специальной военной операции (СВО).

Бывший политик опубликовал фотографии депутата от партии «Слуги народа» Николая Задорожного, который приехал в свитере с буквой V в город Тростянец для того, чтобы поздравить лесников, что вызвало бурную негативную реакцию у украинских националистов. По словам Кивы, это было сделано отнюдь не случайно.

«Народные депутаты Украины активно поддерживают СВО. Депутат Николай Задорожный от фракции "Слуга Народа" приехал с поздравлениями в город Тростянец Сумской области. Обратите внимание на свитер! Я как лидер украинской пророссийской оппозиции выражаю данному депутату благодарность за смелость», — написал он.

Ранее сражающийся на передовой украинский солдат рассказал газете The New York Times о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России.