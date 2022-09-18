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Украинский военный заявил о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

NYT: ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе, российская армия выбивает Киев с занятых позиций

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом заявил New York Times (NYT) украинский солдат, который сражается на передовой.

Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день

украинский солдат

Он добавил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.

Потери ВСУ

До этого в Минобороны России заявили, что потери ВСУ после высокоточного удара в районе населенного пункта в Донецкой народной республики (ДНР) составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, по словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, удалось уничтожить свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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При этом наибольшие потери ВСУ несут наибольшие потери на фронте в ходе неудачных атак на Красный Лиман. В отряде «Кубань», который сдерживает украинских военных на этом участке фронта, сообщили, что ВСУ в последнее время несут наибольшие потери при попытке взять Красный Лиман.

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Переговоры России и Украины

Несмотря на потери украинских военных, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов к переговорам с Россией. Политик отказался сейчас вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Также на вопрос о том, готов ли он «сражаться до конца», Зеленский назвал пустой бумажкой Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил. Он добавил, что договор между Россией и Украиной может быть заключен после того, как Москва покинет украинские территории.

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Президент России Владимир Путин, комментируя такое решение Киева, ответил фразой «флаг в руки». Глава государства объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

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Марина Совина
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