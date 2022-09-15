Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назван участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте

Отряд «Кубань» заявил о наибольших потерях ВСУ на фронте при атаке на Красный Лиман

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут наибольшие потери на фронте в ходе неудачных атак на Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По сведениям канала, ВСУ продолжают попытки прорваться в город из лесной зоны к юго-западу от Красного Лимана. «Вчера ближе к ночи была попытка ВСУ атаковать со стороны деревни Щурово, но они были остановлены ударами артиллерии», — говорится в сообщении.

В отряде «Кубань», который сдерживает украинских военных на этом участке фронта, сообщили, что ВСУ в последнее время несут наибольшие потери при попытке взять Красный Лиман.

Ранее сообщалось, что ВСУ силами львовской 65-й бригады попытались прорвать российскую оборону в районе Орехово. В результате боевых действий украинские военные были остановлены. «Один танк взят в качестве трофея, семь военнослужащих ВСУ попали в плен», — заявил военкор Евгений Поддубный.

Минобороны России заявило, что за последние сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 500 военнослужащих в Херсонской и Николаевской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли солдат из-за массированных ударов российских войск по 24-й и 28-й механизированным бригадам, а также 46-й аэромобильной бригаде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Роджер Федерер завершит карьеру
Назван лидер среди округов столицы по строительству частных домов
В Молдавии заработал сайт для поиска дров
Похищение гоночной машины из картинг-центра ради продажи попало на видео
На обложке Vogue впервые в истории появился мужчина
Названа причина роста цен на приложения для iPhone
Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат
Власти Крыма отреагировали на увольнение учителя из-за песни про «Байрактар»
Комиссия Lancet допустила сценарий утечки коронавируса из лаборатории
Российские власти заговорили о скором прорыве в экономике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.