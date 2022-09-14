Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Львовская бригада ВСУ попыталась прорвать российскую оборону в районе Орехово

Военкор Поддубный заявил о попытке львовской бригады ВСУ прорвать оборону в районе Орехово

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами львовской 65-й бригады попытались прорвать российскую оборону в районе Орехово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Евгений Поддубный.

По его словам, в результате боевых действий украинские военные были остановлены. «Один танк взят в качестве трофея, семь военнослужащих ВСУ попали в плен», — заявил военкор.

Ранее Поддубный сообщил, что союзным силам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана. «Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», — рассказал он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 сентября заявил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. По его словам, согласно информации разведки, координацию украинских военных действий на линии соприкосновения в Запорожье осуществляют США и Британия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров опроверг отступление российских войск в ходе спецоперации
Азербайджан отверг обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России
В России оценили идею о пожизненном наказании за госизмену
Microsoft признала критические уязвимости в Windows
Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри
Психотерапевт назвала отличия наступающей депрессии от выгорания на работе
В США вновь заявили об угрозе гражданской войны
Кадыров порассуждал о военном положении и применении любого оружия в ходе СВО
Еврокомиссия предложила изъять треть сверхприбыли энергокомпаний
Захарова прокомментировала конфликт Байдена и Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.