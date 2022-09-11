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Военкор рассказал о ловушке для ВСУ у Лимана

Военкор Поддубный сообщил, что союзным силам удалось остановить ВСУ у Лимана

Фото: Shutterstock

Союзным силам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», — рассказал Поддубный.

По его словам, в настоящее время активность ВСУ снизилась.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что город Лиман находится под контролем ДНР, однако ситуация усложняется из-за боев с украинской армией.

Как рассказал военный корреспондент Семен Пегов, в ходе боев в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». Он также опроверг появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули Лиман.

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Алевтина Запольская
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