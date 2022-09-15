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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Минобороны заявило о потерях ВСУ до 500 убитыми и ранеными в двух украинских областях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли убитыми и ранеными до 500 военнослужащих в Херсонской и Николаевской областях. Об этом журналистам в четверг, 15 сентября, заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли солдат из-за массированных ударов российских войск по 24-й и 28-й механизированным бригадам, а также 46-й аэромобильной бригаде. Кроме того, ВСУ потеряли более 40 единиц военной техники.

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Базировались украинские войска в районах населенных пунктов Красное Знамя, Новогригоровка, Сухой Ставок и Белогорка.

Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила до 250 бойцов и до 20 единиц военной техники ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики.

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Никита Абрамов
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