Российская авиация уничтожила до 250 бойцов ВСУ на территории ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении до 250 бойцов ВСУ на территории ДНР

Российская авиация уничтожила до 250 бойцов и до 20 единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 14 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары были нанесены высокоточными ракетами по временным базам и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ. Противник дислоцировался на территории населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка в ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5552 единицы военной автомобильной спецтехники, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4921 бронемашину, 374 зенитных ракетных комплекса, 1948 беспилотников, 293 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Днем ранее, 13 сентября, ведомство сообщало, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными. Во вторник высокоточными ударами были поражены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады, 115-й механизированной бригады, 53-й механизированной бригады, а также личный состав еще четырех подразделений.