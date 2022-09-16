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Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР

Минобороны: потери ВСУ составили более 400 убитых и раненых после удара ВКС России в ДНР

Фото: Alex Chan / globallookpress.com

Минобороны России раскрыло потери Вооруженных сил Украины после высокоточного удара в районе населенного пункта в Донецкой народной республики (ДНР). О них рассказал журналистам представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 16 сентября.

По его данным, потери противника после удара составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, по словам Конашенкова, удалось уничтожить свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Также были уничтожены более 3000 боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, уточнили в Минобороны.

Ранее российское ведомство докладывало об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области. Также российские войска уничтожили тогда 10 единиц военной техники противника.

2 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала спецоперации на Украине уничтожено около 3000 иностранных наемников.

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Анна Щербакова
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