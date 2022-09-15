Минобороны рассказало о потерях отряда специального назначения «Омега» ВСУ

Минобороны России сообщило, что в Харьковской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ

В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харькова ударами российской авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска уничтожили 10 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили о массированных ударах по ВСУ в районе Балаклеи. Уточнялось, что в Харьковской области потери противника составили до 150 военнослужащих Украины, а также более 10 единиц различной военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.